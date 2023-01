Dubai, Caraibi, Maldive, monti: vip, ecco le mete più gettonate

Michelle Hunziker, con l’ex marito Tomaso Trussardi e le figlie più piccole, e Carlo Conti con la famiglia hanno scelto le montagne del Trentino per passare il Capodanno ma rappresentano un’eccezione. Perché mai come quest’anno tra i Vip, almeno quelli che hanno deciso di non passare le feste a casa, sono andati di moda il sole e il caldo. Gettonatissime le Maldive che per gli italiani sono tornate la prima meta invernale. Così negli ultimi giorni lì sono andati a svernare tanti sportivi. Come Pecco Bagnaia e la sua Domizia, reduci dalla proposta di matrimonio. Ma anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che il matrimonio l’hanno celebrato lo scorso agosto, e pure Federica Nargi e Alessandro Matri (che invece di nozze non parlano) con le figlie Sofia e Beatrice.

Capodanno di feste a Malindi, in Kenya, invece per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e con il figlio Nathan Falco. L’imprenditore cuneese lì è proprietario di un resort di lusso, hanno semplicemente rinverdito le tradizioni. Ancora più lontano invece è andata Giulia De Lellis insieme al fidanzato, Carlo Gusalli Beretta: la coppia dopo aver passato il Natale a Roma dalla famiglia della modella e influencer è volata a St.Barth, isola dei Caraibi. Da quelle parti anche Theo Hernandez e Zoe Cristofoli che invece sono alle Bahamas con il figlio nato quest’anno. E i Caraibi sono stati anche la scelta di Caterina Balivo insieme al marito e ai due figli prima di tornare a condurre su La7.

Più tradizionale invece Elettra Lamborghini che insieme al marito Afrojack ha scelto Dubai, ma in questo caso c’è anche un motivo preciso: l’inaugurazione del nuovo ristorante di suo padre, Tonino. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di passare le giornate a cavallo dell’anno in Argentina, per andare a trovare i parenti di lei. Non così invece Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno scelto Napoli per una triplice ragione: la villa a Posillipo, che lui ha comprato da poco, la visita alla famiglia dell’ex ballerino ora conduttore ma anche il lavoro. Insieme infatti hanno presentato lo spettacolo musicale in piazza Plebiscito per festeggiare Capodanno.