Droni, elicotteri e 240 volontari: così rispondiamo alle alluvioni

Squadre di terra, poi droni, aerei ed elicotteri: un totale di 240 fra volontari, piloti e tecnici all’opera per un’esercitazione suddivisa tra Torino, Ceva (Cuneo) e Romagnano Sesia, in provincia di Novara.

Il Piemonte si prepara per reagire alle alluvioni con una giornata di analisi degli effetti provocati da inondazioni e frane. Un’iniziativa che rientra nel programma della “Settimana della Protezione civile” iniziata domenica, che si concluderà il 15 e il 16: sabato e domenica sono previste attività in 25 piazze piemontesi per la campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

L’esercitazione di ieri è partita da uno scenario fittizio che si ispira alle alluvioni del novembre 2016 e ottobre 2020, preparato per fornire un contesto realistico ai partecipanti, tutti geologi, tecnici o volontari di Protezione civile, Croce rossa e Associazione nazionale carabinieri (240 addetti in tutto, che hanno conosciuto i loro rispettivi incarichi solo all’inizio dell’esercitazione). Gli uomini sul campo a Romagnano Sesia e Ceva avevano il compito di rilevare gli effetti al suolo determinati da inondazioni e frane, da “immortalare” con foto, video e rilievi fotogrammetrici sia da terra che dal cielo, attraverso elicotteri, aerei e droni. L’obiettivo era raccogliere più informazioni possibili sui danni e gli interventi da attuare, da scambiarsi fra le squadre sul campo e la Sala operativa della Protezione civile in corso Marche, a Torino.

«L’obiettivo finale della giornata è una ricostruzione storica in caso di evento alluvionale, visto che la nostra memoria è attualmente lacunosa – entra nel merito Luca Mensio, responsabile delle attività di previsione e prevenzione rischi idrologico e ambientale della Regione – Così si possono capire le conseguenze, per esempio sui campi di inondazione. L’importante è avere un quadro completo con cui pianificare, anche in caso di opere da realizzare in futuro».