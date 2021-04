Torino, trovato in possesso di oltre un quintale di hashish: arrestato [FOTO E VIDEO]

In seguito alle attività di controllo delle aree a rischio per contrastare i fenomeni dello spaccio di droga a Torino, lunedì pomeriggio i poliziotti hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna lo hanno scoperto praticare l’attività illecita in alcuni box interrati di un palazzo. L’uomo, di origine magrebina, è stato scoperto intento a scaricare diverse borse contenenti ingenti quantità di sostanza stupefacente: oltre un quintale di hashish, diviso in 1090 panetti contraddisti da varie etichette (una mela, un aquila, un limone, una croce , una foglia di marijuana). Trovati altri 4 chili di hashish sotto il sedile dell’auto, mentre nell’abitazione è stata rinvenuta un’agenda sulla quale lo stesso aveva appuntato alcuni nominativi con relativi importi riconducibili all’attività di compravendita della droga.