Droga in Valle per il lockdown. Pistole contro i clienti morosi

Concorso in estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste le accuse mosse a dieci persone – due donne e otto uomini – raggiunte da misure cautelari al termine di una vasta operazione antidroga scattata all’alba di ieri tra Rivoli, Borgone di Susa e Sant’Antonino di Susa. Ovvero le tre piazze di spaccio, da tempo sotto l’occhio dei carabinieri della compagnia di Susa.

In carcere sono finiti Marco Niutti, classe 1979, di Sant’Antonino di Susa e Giuseppe Manfredi, classe 1979, di Torino. Quattro le persone, invece, finite ai domiciliari: Debora Niutti, classe 1982, di Rivoli; Mario Maiale, classe 1997, di Torino; Andrea Mariotti, classe 1974, di Sant’Antonino di Susa; e Diana Serravalle, classe 1983, Sant’Antonino di Susa. Per gli altri, invece, il gip del tribunale di Torino ha deciso per misure alternative, come l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione nel più vicino comando di polizia o stazione dei carabinieri e, infine, il divieto di dimora a Torino.

L’indagine è stata condotta tra giugno e novembre 2020 e ha permesso di scoprire una banda che da tempo vendeva droga, in particolar modo hashish e marijuana: le sostanze venivano acquistate a Torino per poi essere rivendute sulla piazza valsusina, anche durante il lockdown, periodo in cui l’organizzazione aveva anche triplicato il prezzo della droga a causa delle “difficoltà” dovute alle restrizioni.

L’attività investigativa ha fatto luce anche sui metodi usati per estorcere denaro ai clienti morosi, che venivano minacciati in vari modi: con l’uso di pistole, con telefonate, pedinandoli. E i debiti venivano pagati con l’applicazione di interessi del 50%: se un debito, ad esempio, era di 500 euro, la cifra complessiva da saldare era di 750 euro.

Cinque pusher erano stati arrestati in precedenza, in flagranza di reato, proprio mentre vendevano la droga agli acquirenti. Trenta le perquisizioni effettuate, con 11 chili di hashish e tre chili di marijuana sequestrati.

E nel corso di una di queste perquisizioni è scattato il decimo arresto: un 35enne italiano, trovato con 250 grammi di droga, tra marijuana hashish e ketamina, nascosti nel tinello della cucina. Droga trovata grazie all’infallibile fiuto di uno dei cani antidroga dell’Arma.