Droga, blitz degli agenti del commissariato Barriera Milano: arrestati quattro extracomunitari

Quattro persone sono finite in manette, a Torino, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio eseguiti dagli agenti del commissariato Barriera Milano, volti a contrastare la microcriminalità diffusa. Nel caso specifico, gli arresti sono scattati per reati inerenti agli stupefacenti.

RECUPERATI 460 GRAMMI DI HAHSISH

In particolare, martedì sera, un marocchino di 39 anni e un gabonese di 22 sono stati arrestati, il primo in via Porpora e il secondo in via Scarlatti. Il primo aveva addosso una modica cifra di hashish, ma essendosi mostrato molto reticente rispetto alla propria residenza, ha destato particolari sospetti; individuato l’alloggio in cui viveva, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha consentito di recuperare ben 460 grammi di hashish, nascosti nella fodera del cuscino del letto.

TENTA DI PRENDERE A CALCI GLI AGENTI

Il gabonese, invece, imbattendosi in una pattuglia della polizia, si è dato a precipitosa fuga; inseguito e raggiunto, ha tentato di prendere a calci gli agenti. Pertanto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per essere stato trovato in possesso di 10 dosi di crack del peso di 8 grammi.

TENTA DI INGOIARE LA DROGA

Un terzo cittadino extracomunitario, senegalese, che ha dichiarato di essere minorenne ma che certamente era maggiorenne, è stato arrestato poche ore prima all’intersezione fra Corso Palermo e via Sesia a seguito del tentativo di evitare il controllo degli agenti. Il giovane era in sella ad una bici ed è scappato; una volta raggiunto dai poliziotti, ha portato alla bocca diversi frammenti di colore bianco, ingoiandoli. I poliziotti sono riusciti a recuperare solo pochi grammi di cocaina.

A CASA MEZZO CHILO DI “ROBA”

L’ultimo arresto risale a mercoledì pomeriggio: personale del commissariato è all’interno di uno stabile di Strada del Cascinotto per alcune verifiche; un uomo è uscito di casa e alla vista delle “divise”, ha fatto repentinamente dietrofront, cercando di chiudersi la porta alle spalle. Intuito che lo stesso possa nascondere qualcosa, i poliziotti lo hanno bloccato; dentro il suo appartamento, trovano quasi mezzo chilo di hashish e 730 euro in contanti. L’uomo, 52 anni, di nazionalità marocchina, disoccupato ed irregolare sul territorio nazionale è stato dunque arrestato.