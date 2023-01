Drammatico incidente in corso Einaudi, morta donna di 34 anni [FOTO]

Dramma nella notte all’incrocio tra corso Einaudi e via Cassini, a Torino. Un’Alfa Romeo 147 e una Lancia Ypsilon si sono scontrate in velocità e la seconda vettura si è ribaltata, abbattendo un semaforo. Incidente mortale, purtroppo, visto che una donna di 34 anni, che viaggiava come passeggera proprio a bordo della Lancia, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo per una ventina di metri ed è deceduta.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni carristi, poi sono arrivati i sanitari che hanno provato inutilmente a rianimare la donna. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La Lancia Ypsilon procedeva al centro del viale in direzione corso Duca, non è ben chiara invece la direzione dell’Alfa Romeo.