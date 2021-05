Dramma a Torino: guardia giurata uccide l’ex moglie a colpi di pistola [LE FOTO]

Dramma a Torino, dove una guardia giurata ha ucciso a colpi di pistola la moglie in un appartamento di corso Novara 87.

ERANO SEPARATI DA DUE MESI

L’omicida è Massimo Bianco, 50enne. Vittima la moglie Angela. I due, separati da qualche mese, vivevano ancora nello stesso condominio anche se in due appartamenti, su due piani diversi. Il marito, infatti, aveva deciso di non allontanarsi per stare vicino ai due figli (una di 25 anni e l’altro di 16).

LA RICOSTRUZIONE

Secondo le più recenti ricostruzioni dell’accaduto, a causare il dramma sarebbe stato l’ennesimo litigio fra i due. Questo pomeriggio, poi, il 50enne ha teso alla donna un vero e proprio agguato, approfittando anche dell’assenza dei figli. L’omicida ha aspettato il ritorno della donna a casa: una volta tornata l’uomo ha sparato cinque colpi di pistola, uccidendola.

ARRESTATO L’OMICIDA

A dare l’allarme sono poi stati i vicini, che hanno udito i rumori provenire dall’appartamento della vittima. Inutili i soccorsi del 118: la donna è morta poco prima dell’arrivo in ospedale. Bianco, invece, è stato fermato ed arrestato sul posto dagli agenti di Polizia: non si era allontanato ancora dalla zona. L’arma utilizzata, detenuta regolarmente perché quella di servizio della guardia giurata, è stata sequestrata.