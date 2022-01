Dramma a Torino: commercialista incinta si suicida mentre parla a telefono con una collega

Drammatico episodio nella giornata di ieri a Torino, in un edificio di piazza Adriano: una commercialista 36enne (che proprio oggi avrebbe compiuto 37 anni) si è suicidata gettandosi dalla finestra di casa.

IL FATTO

E’ accaduto in zona Cenisia. A rendere ancor più tragica questa vicenda è la dinamica dei fatti: la donna, incinta di 9 mesi, si è tolta la vita mentre era a telefono con una collega. E’ stata proprio quest’ultima a lanciare l’allarme, accortasi di strani rumori e del seguente silenzio che proveniva dall’altra parte della cornetta. Sul posto è intervenuta la Polizia e un’ambulanza: non c’è stato nulla da fare. E’ accorso anche il compagno della 36enne, papà del bambino che sarebbe nato di lì a poco.

I MOTIVI

Sono tutti da decifrare i motivi che hanno portato la donna al suicidio. La Polizia ha fra le mani un biglietto d’addio, trovato in ufficio e raccolto inizialmente dai colleghi dello studio per il quale lei lavorava. Alcuni parlano del forte stress: la commercialista non avrebbe retto la mole di impegni lavorativi e, stanca anche per via della gravidanza, avrebbe scelto di compiere l’insano gesto. Indagini in corso.