Draghi sui vaccini: “Priorità agli over 75. Riaperture? Non ho una data, ecco da cosa dipende”

Parla il premier Mario Draghi. Un incontro con la stampa per fare il punto della situazione su vaccini, covid e la ripartenza del Paese. Ecco cosa ha detto il presidente del Consiglio.

SU ASTRAZENECA E I VACCINI

“La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per chi ha più di 60 anni. Per quanto riguarda il covid, il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. Quindi bisogna dare priorità agli over 75. Con che coscienza la gente salta la lista, sapendo che lascia esposto a rischio una persona che ha più di 75 anni o una persona fragile?

La disponibilità dei vaccini non è calata. Stiamo risalendo dopo Pasqua, secondo il trend previsto: non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. Ad aprile, con la quantità di sieri che abbiamo, potremo vaccinare tutti gli over 80 e gran parte degli over 75 in tutte le Regioni. Dobbiamo riuscire a ridurre il rischio decessi ed è chiaro che poi potremo riaprire tutto”.

RIAPERTURE

“Ho visto Salvini e i presidenti di Regioni e dell’Anci. E’ normale chiedere le aperture. La miglior forma di sostegno sono le riaperture. Capisco totalmente il senso di smarrimento e disperazione. Io voglio vedere settimane di riaperture, ma in sicurezza. A partire dalle scuole. L’obiettivo è dare almeno un mese pieno di scuola ai nostri ragazzi, anche ai più grandi. Quanto più celermente procedono le vaccinazioni per le categorie a rischio, tanto più celermente si potrà tornare a riaprire.

Non ho una data, perché dipende dall’andamento dei contagi. E dall’andamento delle vaccinazioni delle classi a rischio”.

TURISMO

“Dobbiamo prepararci alla stagione turistica. Come hanno fatto altri Paesi, bisogna annunciare che siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che hanno un certificato vaccinale. E poi, la riapertura delle fiere e degli eventi: ce ne sono tanti tra maggio e novembre. Questo penso sia il miglior messaggio da mandare al Paese: stiamo guardando al futuro. A un futuro vicino”.