Draghi: “Se vogliamo restare insieme ricostruire patto di fiducia”

Un Mario Draghi durissimo nei confronti del Movimento 5 Stelle (e non solo) pone le sue condizioni al Senato per restare alla guida del governo: “Non votare la fiducia ad un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro. Non è possibile ignorarlo perché equivarrebbe ad ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile minimizzarlo perché viene dopo mesi di strappi ed ultimatum. L’unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire daccapo questo patto. Con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del governo è senza precedente ed impossibile da ignorare!”.