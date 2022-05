Draghi: «Putin non è Golia»

Rischio di guerra nucleare. Il ritornello della minaccia globale, per i russi, è sempre lo stesso. Sia che a parlare sia Putin, oppure prenda la parola l’ex presidente fantoccio Medvedev. E questa volta ad innescare l’ennesimo scontro con l’Occidente (mentre si fa sempre più forte l’appello almeno ad un cessate il fuoco) è stata la firma di un documento con il quale il presidente e la premier finlandesi si dicono favorevoli all’ingresso del loro Paese nella Nato. Uno schiaffo per il cerchio magico dello zar che vede cadere attorno a sé la neutralità di Paesi (c’è pure la Svezia nel solco della Finlandia) che hanno sempre girato la testa dall’altra parte di fronte alle strategie belliche russe. Ed ecco il monito di Medvedev: «Riempire l’Ucraina di armi Nato, addestrare le sue truppe, schierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato, e di una guerra nucleare totale». Il controcanto rispetto a quanto è scaturito ieri l’altro dall’incontro tra il nostro premier Draghi e Joe Biden, nello Studio Ovale della Casa Bianca, ove si è parlato della assoluta necessità di una pace che eviti il rischio di allargamento del conflitto e scongiuri una carestia provocata dal blocco delle forniture di grano e cereali. Ma a sentire gli osservatori più accreditati, si tratterebbe ancora una volta di strategia, anche se apparentemente insensata. La Russia minaccia perché è sempre più isolata e, sul terreno dello scontro bellico, il suo esercito non fa progressi. Anzi subisce a tratti, specie lungo i confini, la reazione delle truppe ucraine, a cui contrappone bombardamenti con bombe al fosforo e ordigni a grappolo sui villaggi nella regione di Kharkiv. Il gioco maligno di una guerra condotta secondo sistemi che gli addetti militari della Nato definiscono ancora una volta “medioevale”, con perdite enormi di uomini sul versante russo, mentre l’Ucraina, anche grazie ai droni, scova il nemico e, sempre più spesso, lo soverchia. E lo fa arretrare. Non a caso Draghi, alla conclusione della sua missione a Washington dice che «la Russia non è più Golia», mentre il presidente Biden ammette che «non si aspettava tanta incompetenza tra i militari russi». Traducendo per la diplomazia, il momento potrebbe essere foriero di una vera trattativa per la pace e l’intelligence americana frena sul tipo di informazioni da condividere con l’esercito ucraino per evitare l’escalation della tensione. Si cammina su un terreno scivoloso anche perché nella guerra parallela, la Russia infastidisce i suoi “nemici”, Italia compresa, armando la mano degli hacker. Come è accaduto martedì quando è stato lanciato un attacco informatico contro il nostro Senato, il Ministero della Diesa, l’istituto Superiore della Sanità, banche e persino l’Aci. Un “attacco all’Italia” firmato dal collettivo russo KIllnet, immediatamente rintuzzato dai nostri apparati difensivi. In realtà (almeno ci pare di capire) ciò che ormai preme sempre di più a Putin, è il ritiro delle sanzioni. O meglio la fine della guerra finanziaria in cambio di una vera trattativa di pace. E lo dice chiaramente quando afferma che «le sanzioni stanno provocando una crisi globale», aggiungendo che «chi ha ideato le sanzioni occidentali contro la Federazione Russa è guidato da miopi ambizioni politiche, esagerate, capaci di colpire le economie e i popoli dell’Europa e degli Stati Uniti». Come dire: toglietele e trattiamo, fingendo di dimenticare che non è più lui, in questo momento, l’unico a poter dettare le proprie condizioni.

