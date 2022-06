Draghi, Macron e Scholz in viaggio verso Kiev in treno. Russia taglia gas all’Italia del 15% [DIRETTA]

Siamo giunti al 113esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Draghi, Macron e Scholz in viaggio verso Kiev. Il premier italiano, il presidente francese e il leader tedesco si stanno dirigendo verso la capitale ucraina in treno, seguendo un percorso blindato. In giornata è previsto l’incontro con Zelensky.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. La Casa Bianca: “Solo Zelensky deve decidere come deve finire questa guerra”. Così John Kirby nel briefing odierno: “Zelensky è leader di un Paese sovrano e democratico e solo loro può decidere come deve finire questo conflitto”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Russia taglia gas all’Italia del 15% senza spiegazioni. “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. Lo riporta la Piattaforma di infomazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. La riduzione delle forniture per oggi, come confermato da Eni, è del 15%. “Al momento non si riscontrano criticità”, il commento del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.