Draghi a Putin: “Guerra una vergogna per il suo popolo”. Altri orrori a Borodyanka e Irpin, Zelensky all’Onu: “Mosca vuole uccidere più civili possibili” [DIRETTA E VIDEO]

Quarantunesimo giorno dall’inizio della guerra in Ucraina. Le atrocità di Bucha tengono ancora banco. Il sindaco: “I civili qui sono stati uccisi per divertimento, come in un safari”. Intanto la Russia promette di avere le prove della propria innocenza su quanto accaduto a Bucha e Zelensky parlerà al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Kiev accusa Mosca di aver colpito un ospedale pediatrico a Mykolaiv. Gli USA: “La nuova offensiva potrebbe durare due mesi circa”. AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Le parole di Putin e Zelenski. Mentre il presidente della Russia, Vladimir Putin, pensa a una possibile “limitazione all’export di cibo verso i Paesi ostili”, il numero uno dell’Ucraina Volodymyr Zelensky chiede all’Onu di “processare la Russia per crimini di guerra. Vuole uccidere più civili possibili e ridurci in schiavitù”. Per l’Onu “più di un miliardo di persone nel mondo sono colpite dalla guerra della Russia in Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Draghi a Putin: “La guerra è una vergogna per il suo popolo”. “Voglio ribadire la mia più ferma condanna per le stragi di civili documentate in questi giorni in Ucraina. Al presidente Putin dico ancora una volta di porre fine alle ostilità, di interrompere le stragi di civili. Per il grande popolo russo la guerra non ha senso. Vuole dire soltanto vergogna, isolamento, povertà” ha detto il premier Mario Draghi, a Torino per firmare il Patto per la città.