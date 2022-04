Doppio Lukic e il Torino batte 2-1 lo Spezia

Dopo due pareggi di fila, il Torino torna a vincere battendo lo Spezia nell’anticipo delle 15:00 della 34a giornata di Serie A. Protagonista assoluto del match è Lukic, autore di una splendida doppietta. Il centrocampista serbo apre le danze su rigore dopo soli 4′, poi il raddoppio al 69′ con un gran tiro di controbalzo. Nel recupero annullato un gol a Sanabria per fuorigioco. Al 95′ rigore per lo Spezia: Manaj non sbaglia e fa 2-1.