Doppio incidente sulla bretella Ivrea-Santhia: quattro feriti, 15 chilometri di coda [FOTO]

Doppio incidente sulla bretella autostradale Ivrea-Santhia, in direzione Ivrea. Nel primo sono rimasti coinvolti tre veicoli, con quattro persone ferite: tutti operai intenti allo sfalcio dell’erba. Due sono stati trasportate in codice verde all‘ospedale di Ivrea, altri due in codice rosso al Cto di Torino: non sono comunque in pericolo di vita.

A seguire, a poca distanza dall’altro incidente, se n’è verificato un altro nel territorio del comune di Alice Castello. Un maxi tamponamento in galleria che ha riguardato dodici veicoli. Anche in questo caso, nessuna vittima. Pesanti però le conseguenze sul traffico, con una coda di veicoli che ha raggiunto addirittura i dodici chilometri.