Doppietta Mercedes in Brasile, vince Russell davanti a Hamilton. Seguono Sainz e Leclerc

George Russell su Mercedes vince il Gran Premio del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1 2022. Doppietta Mercedes ad Interlagos con Lewis Hamilton in seconda posizione.

Sul podio una Ferrari con Carlos Sainz in terza posizione. Quarta piazza per Charles Leclerc in rimonta dopo un testacoda per via di un contatto con Lando Norris nei primi giri, dopo la ripartenza al rientro della prima Safety Car.

Costretto alla rimonta anche Max Verstappen, che è entrato in contatto con Lewis Hamilton proprio in avvio perdendo l’ala anteriore. Il campione del mondo è stato costretto a ripartire dal fondo della griglia dopo il pit stop e la penalità. Per lui 5° posizione davanti al compagno di squadra Sergio Perez.