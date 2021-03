Dopo una lite stradale semina scompiglio in ospedale: denunciato 60enne

Sono le 19 di martedì sera quando una cittadina ha chiamato il 112 NUE riferendo di aver appena assistito a una lite in seguito a un sinistro stradale in corso Inghilterra. La pattuglia del commissariato San Donato, giunta sul posto, ha preso contatti con la donna che ha raccontato di aver visto poco prima un veicolo rallentare la propria marcia in prossimità del semaforo giallo mentre un’autovettura alle sue spalle accelerava, suonando insistentemente il clacson.

Scattato il rosso, è stato inevitabile il tamponamento tra le due auto. Dopo l’urto, il secondo veicolo, condotto da un cittadino italiano di 60 anni, è ripartito divincolandosi nel traffico. La parte lesa, intuito che il conducente non avrebbe collaborato nella compilazione del cid, è scesa dalla macchina e ha fotografato la targa. Notato lo scatto, il 60enne ha parcheggiato e, minaccioso, si è diretto verso l’automobilista, sferrandogli un pugno in pieno volto e risolvendo a modo suo la lite.

L’uomo, per difendersi, ha spruzzato dello spray urticante. L’aggressore, nonostante le difficoltà visive, è risale in auto e si è allontanato. Un’ora dopo è stata segnalata la presenza di un soggetto molesto presso l’Ospedale Oftalmico in via Juvarra. Proprio il 60enne si era portato presso il nosocomio per ricevere cure dopo essere stato attinto dallo spray, passando però avanti a tutti i pazienti in attesa. Eludendo i controlli di sicurezza era poi entrato direttamente in sala medica, offendendo medici e infermieri, con la pretesa di essere visitato nell’immediato. Personale del commissariato intervenuto in ospedale riporta alla calma l’uomo e lo ha denunciato per interruzione di Pubblico Servizio.