Dopo l’incidente, ingrana la retromarcia fa inversione e se ne va andando a…schiantarsi un’altra volta!! Accade in questo video dove, secondo quanto recita la didascalia, una signora in macchina ha appena provocato un sinistro stradale fracassandosi contro lo sportello di un furgoncino. Indovinate cosa combina dopo lo scontro? Semplice: mette la retromarcia fa inversione ad “u” e se ne va, come se nulla fosse. Pensata sia finita così? Macché!! Nella foga di filarsela, invade la corsia di marcia opposta e va a…sbattere contro un’altra macchina in quel momento ferma proprio a causa dell’incidente, innescando una seconda goffissima carambola!! Cose da pazzi!!