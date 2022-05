Dopo l’Eurovision, si va avanti: prima il Salone e poi c’è il Giro

Neppure il tempo di riprendersi dall’ebrezza dell’Eurovision, che è già ora ti tuffarsi in un altro grande evento per la città: il Salone Internazionale del Libro. La kermesse letteraria dal titolo “Cuori selvaggi” apre le sue porte giovedì 19 maggio e andrà avanti fino a lunedì 23. Come se non bastasse, la città ospiterà negli stessi giorni (il 19 e 20 maggio), la riunione dei Ministri degli esteri membri del Consiglio d’Europa, evento conclusivo del semestre di presidenza italiana. In quei giorni Torino sarà letteralmente blindata, per consentire lo svolgersi in sicurezza dell’evento. Ma non è finita qui. C’è il Giro d’Italia. Sabato 21 maggio la competizione arriverà in città, in occasione della quattordicesima tappa che partirà da Santena. I ciclisti percorreranno in totale 147 chilometri di cui 60 nel torinese con annesse modifiche della viabilità e deviazioni per i mezzi pubblici.

Aspettando l’arrivo dei nuovi eventi, Eurovision fa il pieno di consensi. Su un campione di 100 imprese intervistate in un sondaggio di Ascom Confcommercio Torino, oltre l’80% si è detto soddisfatto della riuscita e dell’organizzazione della manifestazione. «In primo piano la filiera del turismo, dalla somministrazione alle guide turistiche ai trasporti turistici, con oltre il 35% delle risposte e che registra il tutto esaurito, con il 30% in più delle presenze rispetto al week end di Pasqua che ha segnato l’inizio del crescendo turistico di Torino fino all’Eurovision con il gradimento in particolare dei piatti e aperitivi cocktail e gelati presentati in occasione del grande evento» spiegano dall’Ascom. Segue il comparto del food, tra cui moda e abbigliamento, che registra un aumento del 10% delle vendite. Exploit delle gelaterie, con lunghe code soprattutto dove veniva presentato il nuovo gusto Euroskin.