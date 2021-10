Dopo la ricarica aggrediscono il tabaccaio e un agente: un arresto e una denuncia

Si era recato presso una tabaccheria di via Borgo Dora chiedendo di poter effettuare una ricarica telefonica. Il cittadino nigeriano, 24 anni, effettuata la transazione, è poi uscito dall’esercizio commerciale ma vi ha fatto ritorno pochi minuti dopo, sostenendo di non aver ricevuto la ricarica effettuata; a sostegno di tale tesi, sosteneva che il pin riportato sulla schedina fosse già stato utilizzato e pertanto non più valido.

Il tabaccaio ha spiegato al cliente come tale eventualità fosse assolutamente impossibile, in quanto i pin sono unici e vendibili una sola volta. Inoltre, contattato il gestore, si veniva a scoprire che il suo credito era stato riazzerato dopo la ricarica, in virtù di un debito pregresso in capo all’intestatario della scheda. Non contento, il cittadino nigeriano è tornato al negozio portandosi al seguito un connazionale di 27 anni e ha minacciato il tabaccaio, lanciando dei prodotti esposti alla vendita al suo indirizzo.

Gli agenti del commissariato Centro, prontamente intervenuti sul posto, hanno riportato alla calma con difficoltà i due soggetti, che peraltro si sono inizialmente rifiutati di fornire le proprie generalità. Uno dei due, il 27enne, ha sferrato addirittura un pugno all’indirizzo di un operatore di polizia poco prima di essere trasportato in Questura per gli accertamenti sull’identità personale. Verrà arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il suo amico verrà denunciato per resistenza, rifiuto di fornire le proprie generalità e per violazione della Legge sull’immigrazione.