Dopo il Covid gli speculatori

E dopo il Covid, che per altro resta minaccioso con le sue varianti, arrivano gli avvoltoi che speculano sulle imprese e sulle famiglie. Carbone, petrolio e metano sono lievitati fino al sfiorare il 20% in più rispetto al 2020, è esploso il costo del tondino di ferro indispensabile per le costruzioni edili (fino al 100%), il bitume per le sedi stradali. Le materie plastiche. E, ovviamente saliranno le bollette di luce e gas. Ma non solo: dovremo fare i conti con aumenti sensibili (oltre il 10/15 %) anche per il settore alimentare. La carne è già oltre il 10%, ma a spaventare sono stati gli aumenti già registrati (voce Coldiretti) dei prodotti caseari (oltre il 28%). Contraccolpi duri per la tavola mentre in agricoltura, ad infettare la filiera con maggiori costi ci sono il mais che ha già registrato il maggior incremento del decennio (+74%) mentre la soia ha raggiunto il picco rispetto agli ultimi sette anni (+77%). Qunto basta per capire che quando si parla di un costo medio di 200 euro a famiglia in più rispetto all’anno scorso, si dicono fandonie. O almeno si cerca di edulcorare un salasso che potrebbe essere il peggiore degli ultimi dieci anni per i consumatori. L’aumento delle materie prime infatti sta già generando un pesante rimbalzo sia sulla distribuzione (e non solo per l’aumento del gasolio) ingenerando rincari in tutti i passaggi della filiera: dal produttore al grossista, da questi al punto vendita. Incrementi che potrebbero portare a ritocchi vicini al 20%. Non solo: mentre si parla di ripresa l’edilizia rischia di tornare a segnare il passo per i rincari e anche per la mancanza di materie prime. E anche qui c’è da temere speculazioni. Chi le governa potrebbe centellinare le forniture in attesa di rincari ulteriori. Una situazione assai complessa che finisce per ridurre ancora la possibilità di spesa delle famiglie, facendo contrarre un’altra volta i consumi. L’autunno che ci aspetta rischia di essere amaro.

beppe.fossati@cronacaqui.it