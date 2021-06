Dopo i successi ora è Sonegomania: e Ruggiero lancia il tennis per tutti

Rivolese, due occhi neri color carbone, una medaglietta ostentatamente gettata sulla spalla, come a mostrare una religiosa osservanza. Ecco in due parole Pasquale Ruggiero, il «Cino Marchese del nuovo millennio», l’uomo che, cavalcando la “Sonegomania” degli ultimi tempi, la più naturale conseguenza dei risultati del concittadino giovane campione, sta rilanciando in grande stile il tennis amatoriale a Torino e in tutta la provincia. Il manager, attraverso il sistema Fit-Tpra, ha organizzato, a lookdown terminato, decine di tornei, contribuendo ad avvicinare al tennis centinaia di persone. «Sono momenti di sport – spiega Ruggiero – ai quali possono partecipare tutti, non solo gli atleti. Giovani e meno giovani. Sono momenti di aggregazione festosa, ma la serietà e il rigore della competizione non vengono mai meno». I circoli di tennis aprono le porte con entusiasmo alle iniziative di Ruggiero: «Ultimamente – dice – siamo stati a Bardonecchia. A Torino organizziamo spesso tornei allo Sporting-Circolo della Stampa o al Nord Tennis alla Pellerina e in altri impianti sportivi». Partecipare è semplice, è sufficiente iscriversi al sito del Tpra e aderire ai tornei che più si gradiscono. Ruggiero è certamente il manager di maggior successo del circuito Fit-Tpra in Piemonte e può anche contare sulla fiducia dell’organismo sportivo che ha sede a Roma e dove è sostenuto da un altro organizzatore d’eccellenza, l’avvocato Marco Morganti, stimato «al di qua e al di là del Tevere» e dove, regina della terra rossa è stata incoronata la nota pittrice Cristina Natale. L’iniziativa di Ruggiero non è passata inosservata, tant’è che già si è fatto vivo il primo sponsor, la birra “San Muguel” che offre il suo marchio anche in altre regioni.