Dopo i guasti, le liti e i processi riaccesi i pannelli delle scuole

Erano fermi da quattro anni, per problemi vari. Ora, invece, i pannelli fotovoltaici presenti sopra i tetti delle scuole Gramsci e Don Milani sono entrati nuovamente in funzione. «Gli impianti bloccati hanno creato un doppio danno alla città derivante dalla mancata produzione di energia per gli stabili, visto che abbiamo dovuto acquistare energia attraverso la rete tradizionale, e l’impossibilità di vendita del surplus prodotto al Gestore dei Servizi Energetici». Commenta il sindaco di Venaria Fabio Giulivi che aggiunge: «Ora finalmente questi edifici ritornano indipendenti dal punto di vista energetico, oggi ancora più importante vista l’impennata dei costi che comporterà problemi sia a famiglie, imprese ed anche ad enti pubblici come il nostro. Un altro tassello che va a posto grazie al lavoro di squadra tra assessorato Lavori Pubblici, uffici, Gesin e scuole». I pannelli erano stati al centro dell’annosa polemica, sfociata poi in anni di liti giudiziarie, partite nel 2012 e culminate l’anno scorso con un maxi risarcimento danni all’architetto Raffaele Fiorelli, all’epoca direttore di “Vera Servizi”, partecipata comunale ora inglobata dall’altra partecipata, Gesin. Fiorelli da poco ha ottenuto i 576mila euro complessivi che Palazzo Civico gli doveva, tra indennizzo e Inps. Figli di una causa nata, come detto, dieci anni fa durante il terzo e ultimo mandato del sindaco Giuseppe Catania. Con un licenziamento senza giusta causa partito proprio dai quei pannelli fotovoltaici e da un contributo regionale che non è mai arrivato. E non per colpa di Fiorelli, come i giudici hanno ripetutamente ribadito al di là di ogni ragionevole dubbio.