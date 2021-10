Dopo Gucci ecco Eva Herzigova: il Le Roi passerella d’alta moda

Non è la prima volta che l’alta moda sceglie la sala da ballo Le Roi di via Stradella per location da sogno da destinare alla propria promozione. Lo fece Gucci nel 2018, lo ha rifatto oggi, a luglio per la precisione, la rivista internazionale Luxury per realizzare uno shooting fotografico con la bella Eva Herzigova, tra l’altro di casa a Torino in quanto moglie di Gregorio Marsiaj. Un luogo da sogno quello del Le Roi, un vero gioiello architettonico realizzato da Carlo Mollino, la stessa mente che si occupò del restyling del Teatro Regio del 1973 (dopo che un incendio lo distrusse nel 1936) e del palazzo della Camera di Commercio in via San Francesco da Paola. Quelli furono gli ultimi lavori di Mollino prima della sua morte.

Il Le Roi arrivò prima, nel 1959. Fu allora che mise mano alla sala da ballo Lutrario, dal nome del suo fondatore, per renderla un luogo da sogno tra luci sulla pista, colori e arredi chic. Un luogo che è riuscito a fare breccia anche nei difficili gusti della Herzigova, tra le top model più ambite del settore anche oggi alla bellezza di 48 anni portati divinamente. Attraverso il servizio fotografico uscito proprio nelle scorse settimane, si vede la bella Eva in posizioni sexy e accattivanti fra i divani del Le Roi, vestita come una diva tutta piume, pizzi e trasparenze. Il risultato sono una serie di foto mozzafiato in cui l’eleganza e il fascino della modella ceca si amalgamano alla location quasi fossero un tutt’uno.

Immagini che stanno spopolando anche sul web regalando, se mai ce ne fosse bisogno, ancora una pagina glamour all’unica vera sala da ballo torinese patrimonio di una storia architettonica forse a volte troppo trascurata. Un “contentino” di tutto prestigio, graditissimo all’attua le gestore della sala Toni Campa che, non dimentichiamolo, ha tirato giù le serrande da quasi due anni per via del Covid. «Senza potere reinventare nulla – tiene a specificare – dato che non avendo la licenza per la ristorazione non ho mai potuto aprire neppure per una serata in musica. Forse, tra poco vedremo la luce fuori dal tunnel. Ci spero ancora».