Dopo 10 anni addio al cantiere dell’autorimessa mai costruita

Dieci anni di cantiere spazzati via in un pomeriggio da ruspe e operai. Dieci anni, però, di un cantiere mai partito visto che ha sempre regnato il degrado tra le vie Col di Lana, Asiago e Chambery. Un angolo di Pozzo Strada dove avrebbe dovuto sorgere un’autorimessa con 130 box auto su tre piani interrati, più il rifacimento del giardino in superficie. I lavori però non sono mai iniziati e la vicenda, dopo anni di nulla di fatto, è finita davanti al Tar. Che a maggio ha emesso la sentenza, obbligando i proprietari dell’area a sgomberare tutto. E infatti ieri il cantiere, di fatto un cantiere fantasma, è stato smantellato. Non sono mancati momenti di tensione, perché chi quel cantiere l’aveva installato non era d’accordo a demolirlo e sul posto sono arrivati i carabinieri. Quando gli animi si sono calmati, la ditta ha ripreso lo smantellamento delle opere.

E così si conclude una vicenda lunga dieci anni. Il 2012 era infatti l’anno d’inizio lavori, con l’autorimessa che doveva essere finita nel 2013. Operazioni mai partite anche per baruffe tra i proprietari dell’area, cinque in tutto, che hanno prodotto cause civili per anni. Il Comune ha concesso proroghe fino al 2019, poi il 6 novembre dello stesso anno ha ordinato le demolizioni. I proprietari si sono quindi rivolti al Tar per far annullare il provvedimento di demolizione. I giudici amministrativi, alla fine, hanno dato ragione a Palazzo Civico e così i proprietari sono stati obbligati a rimuovere il cantiere. A perderci, in questi dieci anni, sono stati gli acquirenti dei box mai realizzati e anche gli abitanti dell’area circostante, che hanno sopportato degrado, erba alta e sporcizia. «Finalmente sparisce un cantiere che non è mai iniziato, auspico ora che il giardino torni com’era prima», afferma Stefano Bolognesi, consigliere FdI della Tre, autore in questi anni di numerose interpellanze per conoscere il futuro dell’area.