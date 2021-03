DOOM 3 ora è anche su PlayStation VR!

DOOM 3: VR Edition è disponibile da oggi su PlayStation VR. Sviluppato da Archiact in collaborazione con id Software, DOOM 3: VR Edition trasforma lo sparatutto d’azione/horror di id Software in un’esperienza VR da brivido.

L’esperienza completa e migliorata di DOOM 3

Completo del gioco base e delle due espansioni di DOOM 3 (Resurrection of Evil e The Lost Mission), DOOM 3: VR Edition fa rinascere il classico sparatutto horror di id Software grazie alla tecnologia PS VR. Scopri la verità dietro agli oscuri esperimenti della UAC, affronta creature demoniache in ambientazioni terrificanti e imbraccia un arsenale di armi iconiche migliorate con nuove texture, effetti grafici e sonori, mentre cerchi di sopravvivere alla battaglia contro le forze dell’Inferno in oltre 15 ore di azione al cardiopalma.

Ottimizzato per VR

Immergiti ancora di più nel terrore grazie alle ottimizzazioni apportate per la realtà virtuale, che includono il tracciamento dei movimenti della testa per sbirciare dietro gli angoli, la mira libera delle armi dotate di torcia, la funzionalità per voltarsi rapidamente di 180° per neutralizzare i demoni che tentano di sorprenderti alle spalle e un display da polso per monitorare salute, corazza e munizioni del protagonista.

Supporto a controller di mira

Gestisci un potente arsenale per sterminare i demoni grazie al supporto completo ai controller di mira. Sfrutta la precisione del controller di mira per mettere a segno colpi alla testa letali, controlla dietro gli angoli sporgendoti, spara alla cieca da dietro i ripari e schiva gli attacchi senza mai rimuovere il dito dal grilletto.