Donna aggredita all’uscita dal ristorante: arrestata coppia di rapinatori

Donna aggredita all’uscita del ristorante: coppia di rapinatori finisce in manette. E’ successo a a Carmagnola dove i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno sottoposto a fermo un uomo di 28 anni e la convivente di 23 anni. Nei loro confronti sono stati raccolti gravi e convergenti elementi di responsabilità in ordine a una tentata rapina avvenuta lo scorso 4 giugno scorso intorno alle 23, in Largo Vittorio Veneto ai danni di una donna di 46 anni.

PICCHIATA CON VIOLENZA

In particolare, secondo quanto riferito dagli investigatori, la coppia avrebbe aspettato la donna in strada per derubarla. La malcapitata, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, sarebbe stata picchiata violentemente ma non avrebbe permesso ai due malviventi di portarle via la borsa.

LA DONNA CHIAMA IL 112

Fallito il tentativo di rapina, i due rapinatori si sarebbero dati alla fuga fuggendo in macchina. La donna ha chiamato il 112 ed ai carabinieri ha fornito tutti gli elementi necessari per poter rintracciare la coppia di fuggitivi. Subito dopo la 46enne è stata accompagnata da un’ambulanza all’ospedale di Carmagnola per diverse ecchimosi al volto e alle braccia.

COPPIA DI RAPINATORI ACCIUFFATA

Grazie ad un’efficace attività di raccordo informativo e di coordinamento operativo tra la pattuglia intervenuta sul posto e la centrale operativa della compagnia di Moncalieri, i due fuggitivi sono stati identificati in tempo reale. La loro auto era stata fermata qualche ora prima nel corso di un posto di controllo a Trofarello. La macchina dei due fuggitivi è stata individuata e bloccata in una zona boschiva di Carmagnola dove si erano nascosti per sfuggire alla cattura.