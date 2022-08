Don Roberto, il prete della “ricca” collina e della zona popolare

Don Roberto Milanesio gestisce una parrocchia nella zona residenziale al confine con Pino e l’altra nel quartiere popolare nato mezzo secolo fa. Due realtà completamente diverse, che lui vuole seguire allo stesso modo: «Facendo comunità».

Il sacerdote è arrivato a Chieri quattro anni fa, insieme al “collega” Marco Di Matteo. Lui ha preso in carico il Duomo, Milanesio ha la responsabilità di San Luigi Gonzaga e di Santa Maria Maddalena, la chiesa del quartiere popolare Maddalene. Un doppio incarico gravoso: «Si cerca di fare comunità e portare avanti le attività nonostante le difficoltà – considera il parroco – La riduzione del clero ha portato a fare delle scelte: una volta, per esempio, si faceva la benedizione delle case “a tappeto”. Oggi non sarebbe più possibile. Ma è comunque importante essere presenti sul territorio».

Don Roberto, da appassionato di montagna, sa che gli obiettivi si raggiungono con calma e fatica. Come le vette: «Nel mio primo anno ho cercato di comprendere e conoscere le mie parrocchie. Poi il Covid ha messo tutti in difficoltà. Ora si cerca di recuperare, soprattutto con i ragazzi: sono quelli che stanno soffrendo di più, per questo è importante farli incontrare. Per questo è stato importante organizzare dei centri estivi a livello cittadino». Così com’è necessario puntare sulla formazione: «È un’esigenza forte: bisogna recuperare i temi della Fede e della vita: per questo abbiamo lanciato dei percorsi specifici, soprattutto durante il periodo della Quaresima».

Queste iniziative sono portate avanti su entrambe le parrocchie? Oppure ci sono attività differenti a causa della diversa estrazione sociale dei fedeli? «Parliamo di comunità molto legate alla propria storia, anche se in modo diverso – risponde Milanesio – Intanto Santa Maria Maddalena è più piccola e risente maggiormente dell’invecchiamento della popolazione. Infatti siamo riusciti a organizzare il centro estivo solo coi bambini ma insistiamo con il progetto del doposcuola, che esiste da dieci anni ed è andato avanti anche durante la pandemia». Ora l’oratorio delle Maddalene ospita anche il gruppo Scout di Chieri, che aveva bisogno di una nuova sede.

A San Luigi Gonzaga, invece, ci sono altre attività e tradizioni: «Come l’Accademia, in cui i vari gruppi si esibiscono in spettacoli teatrali una volta l’anno. Lì, con l’associazione della parrocchia, gestiamo anche il vicino centro sportivo e vi organizziamo l’Estate ragazzi». Nella chiesa, che serve il quartiere residenziale di strada Roaschia, stanno anche per partire dei lavori: «Faremo delle modifiche alla sacrestia e al fonte battesimale, poi installeremo un nuovo impianto di riscaldamento e refrigerazione. Ma il condizionatore arriverà a Santa Maria Maddalena».