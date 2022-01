Domani, ore 18: Torino suona Gigi D’Ag

Quanto coraggio ci vuole per mettersi completamente a nudo sui social dichiarando ai fan, quindi al mondo intero, di stare soffrendo a causa di una malattia terribile. Gigi D’Agostino, il dj torinese di fama internazionale, lo ha fatto commuovendo l’intero pianeta con il suo struggente post del 17 dicembre scorso, giorno del suo compleanno. Da lì, il silenzio. Fino al 15 gennaio, quando sulla pagina Facebook è apparsa la sua foto appoggiato a un deambulatore seguita da: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore Gigi…”. Ed è allora che il popolo di Gigi D’Ag deve avere pensato che fosse giunto il momento di fare qualcosa di concreto per colui che ha regalato a milioni di persone nottate di serenità al ritmo della sua bella e rivoluzionaria disco music. In un men che no so dica, quindi, si è diffuso l’hastagh #gigitoujour con il quale gli amici di infanzia del quartiere Mirafiori hanno annunciato il flashmob che si terrà sabato 22 gennaio a partire dalle 18, con tanto di diretta Instagram, presso quella piazzetta del “Villaggo” (tra via Pramollo e via Pomaretto) dove Gigi D’Ag, allora detto l’Egiziano per via del look, è cresciuto prima di volare a Londra alla volta del successo internazionale. Un atto dovuto, in sostanza, al quale sono chiamati non solo gli amici ma i torinesi tutti, le radio e i fan sparsi ovunque. A mobilitarsi anche il fan club Bologna Lenta Violenta. Tutti finalmente faranno sentire il proprio calore al beniamino di una vita sulle note del suo pezzo più famoso “L’Amour Toujours”, ovviamente.

“Il ragazzo “del villaggio”, diventato leggenda Gigi D’Agostino… IL MAESTRO…IL CAPITANO… Sabato 22/01 “il villaggio” suonerà, canterà e ballerà sui ritmi della tua musica e questo: SOLO PER TE!!! Ti giunga il nostro affetto e ti sostenga in questo difficile momento Tvb. Ovunque sarete ascoltate a tutto volume L’Amour Toujour”.

Questa la frase dell’hashtag che sta diventando virale sui social e al quale, si immagina, parteciperanno milioni di persone ovunque si trovino alle 18 di domani. Basta una radio, uno smartphone, un computer e il gioco è fatto: musica a palla a scaldare il cuore e lo spirito di Gigi D’Ag, medicina d’amore sulle note di un ritmo da lui reso immortale.