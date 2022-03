Dividere l’Ucraina come le due Coree

Il nuovo obiettivo di Putin e dei suoi generali, tramontata la speranza della guerra lampo per impadronirsi dell’intera Ucraina, ora sarebbe quello di imporre “uno scenario coreano”, ossia dividere il Paese in due – i territori occupati e quelli non occupati – e poi indire un referendum con il quale il popolo esprimerà la propria opinione sull’unirsi alla Federazione russa. Un progetto che è nel cassetto da tempo e che ora, con quasi 4 milioni di profughi in fuga dall’Ucraina, e il possibile insediamento di cittadini russi nella parte occupata potrebbe, di fatto, sancire almeno una vittoria elettorale, se non quella della dominazione militare. È il rischio che Zelensky e il suo governo temono forse di più di questa guerra straziante che, giunta al trentatreesimo giorno, non rallenta. Anzi, registra picchi di bombardamenti (ieri oltre 70) sulla sola Kiev, mentre di moltiplicano gli attacchi a Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr e Rivne. L’assedio intorno a Mariupol è sempre più stretto e la situazione in città è ormai ai livelli di una vera catastrofe umanitaria. Per questo il presidente insiste nelle sue richieste all’Occidente, chiedendo un forte aiuto militare. Insomma non solo armi utili alla guerriglia oppure i Javelin, missili anti carro e gli Stinger che rappresentano apparti portatili anti-aerei. L’Ucraina ha bisogno sempre di più di cannoni a lunga gittata, carri armati, missili terra-aria. E poi ancora radar sofisticati in grado di intercettare le armi nemiche. E soprattutto velivoli da combattimento e droni d’attacco per contrastare ad alta quota i caccia russi. Richiesta già rimandata al mittente nelle passate settimane dalla Nato, con un rifiuto netto avvenuto nei giorni scorsi, prima che Zelensky pronunciasse quella frase emblematica sul «mancato coraggio dell’Occidente». Nelle ultime ore tuttavia lo scenario starebbe mutando. E non solo per il terribile massacro di Mariupol, le distruzioni delle altre città ma soprattutto per il grande numero dei civili morti e feriti, tra cui centinaia e centinaia di bimbi e ragazzi. Una strategia imposta da Putin che potrebbe indurre Biden e gli altri leader occidentali a riconsiderare l’opportunità di effettuare forniture fino ad ora considerate “off limits”. A farlo intuire nel fine settimana una dichiarazione del ministro della Difesa ucraino Dmytro Kuleba in quale – secondo un agenzia di stampa – avrebbe dichiarato che «gli Stati Uniti non si oppongono più alla consegna di caccia Mig all’Ucraina da parte della Polonia», ammettendo che «ora la palla passa nel campo di Varsavia». Passaggio che se venisse confermato porterebbe a considerare la possibilità di un salto di qualità nelle forniture militari non solo di difesa (come è accaduto dopo l’invasione da parte dell’armata russa) ma addirittura di offesa. È in questo contesto che si potrebbe aprire un nuovo capitolo di questa guerra dove da una parte c’è un Paese devastato, impoverito dalla fuga di milioni di cittadini, specie donne, anziani, bambini e malati, e dall’altra c’è l’esercito russo impantanato nella tundra ucraina, con vettovaglie e munizioni al lumicino, incalzato da una resistenza forse mai davvero presa in considerazione dagli strateghi di Putin. È in questa tenaglia che tuttavia si agitano gli spettri di una possibile reazione del Cremlino che – come già accaduto dall’inizio dei combattimenti – ha lanciato durissime minacce in caso di intervento diretto da parte delle forze occidentali. Di qui l’importanza dei colloqui di pace che iniziano oggi in Turchia tra le due delegazioni russa e ucraina dal quale potrebbe uscire, per la prima volta, almeno una bozza dei punti chiave di un accordo sul cessate il fuoco.

