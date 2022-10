“Disturbato” dal corriere che citofona: scende e lo aggredisce con un’accetta

Esasperato dai problemi della madre, acquirente compulsiva da televendite, e dai continui arrivi di pacchi non graditi a casa, un impiegato di Torino – complice forse anche lo stress da lockdown – all’ennesima citofonata del corriere, è sceso di casa con un’ascia, aggredendolo.

L’episodio, accaduto nel giugno del 2021, mentre l’uomo stava lavorando da casa nell’alloggio della mamma, è costato all’uomo l’iscrizione sul registro degli indagati. La procuratrice aggiunta Enrica Gabetta gli contesta le minacce aggravate e il possesso dell’arma.

Interrogato, l’impiegato, difeso dall’avvocata Stefania Giordano, ha fornito la sua versione: «È il corriere che mi ha minacciato, io sono sceso con l’ascia ma lui mi ha rotto tre denti».

La zuffa rappresenta l’apice di un’escalation di tensione, causata, in origine, dai numerosi acquisti che faceva la madre dell’uomo, che durante il lockdown aveva scoperto il mondo delle televendite.

I pacchi, che contenevano vestiti, venivano recapitati a casa della signora tramite corrieri. Un giorno, l’anziana si era accorta che un abito sarebbe stato “fallato”. Risentita, avrebbe annullato l’acquisto e tutti gli altri ordini. Il corriere vittima dell’aggressione però, non era stato informato della disdetta (sempre che sia davvero stata fatta). Respinto una volta dalla madre, che quando aveva sentito il suono del citofono non gli avrebbe aperto, l’addetto alla consegna delle scatole sarebbe tornato nei giorni successivi a scampanellare a casa dell’anziana, dove si era messo a lavorare, in smart working, il figlio. All’ennesima citofonata, l’impiegato avrebbe risposto al corriere: «Che cazzo vuoi? Se scendo ti ammazzo, non sai da dove arrivo». Poi, l’uomo sarebbe sceso davvero, urlando e brandendo l’accetta contro il fattorino.

Era quindi nata una colluttazione in cortile tra i due uomini, tra spinte, calci e pugni. Alla fine, il corriere era riuscito a disarmare l’aggressore. Il tutto sarebbe accaduto davanti agli sguardi sgomenti dei vicini, affacciati alle finestre. Qualcuno aveva chiamato il 112.

«Non ho mai detto quella frase al corriere al citofono – si è difeso l’indagato -mia madre ha 76 anni e compra molti vestiti con le televendite. Un giorno l’ho vista preoccupata e mi ha confidato che era passato il corriere, per darle tutti i pacchi acquistati, che però lei aveva annullato, e che si rifiutava di portarli indietro. L’avrebbe anche minacciata».

«Quel giorno – ha proseguito – stavo lavorando in smart working da lei e il citofono è di nuovo suonato. Era il fattorino che chiedeva di mia madre. Ho finto di non conoscerla, per non aprirgli, ma lui ha di nuovo citofonato. Ha detto che se non avessimo preso i pacchi ci avrebbe presi a botte. A quel punto, avendo a casa un’accetta che avevo comprato al Lidl, perché dovevo rompere un armadio di mia madre con le porte bloccate, ho perso il controllo, esasperato, e sono sceso con l’ascia». «So che ho fatto un errore gravissimo – ha concluso – ma lui mi ha preso a calci e spaccato tre incisivi tirandomi una testata».