Distrutta dai botti di Capodanno, il Comune chiude la piattaforma del Lago Sirio

Con un ‘ordinanza urgente, pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Comune di Chiaverano ha disposto la chiusura immediata, ed a tempo indeterminato, dell’accesso al pontile del Lago Sirio a seguito degli atti di vandalismo compiuti nella notte di Capodanno quando uno dei botti esplosi danneggiò le assi di legno, aprendo un vero e proprio buco nella piattaforma.

L’APPELLO DEL COMUNE

“Nella giornata di oggi ci è stato riferito che qualcuno dice di sapere chi sia stato. Se ciò è vero vi preghiamo di farci avere, anche in forma anonima, informazioni sugli autori del danno in modo che si possa, almeno una volta, far pagare loro la riparazione” è l’appello lanciato dal Comune della Città metropolitana di Torino.

foto: comune.chiaverano.to.it