Si cosparge di benzina e si dà fuoco nell’area di servizio: grave 26enne

Dramma la scorsa notte a Brusnengo, in provincia di Biella: intorno alle 3,30, per cause ancora in corso di accertamento, in un distributore di carburanti, un giovane di 26 anni è rimasto gravemente ustionato dopo essersi cosparso di benzina e poi dato fuoco.

SI COSPARGE DI BENZINA E SI DA’ FUOCO

Sembra, dunque – ma questo saranno gli investigatori ad appurarlo – che l’incendio sia stato provocato proprio dal giovane in un tentativo di suicidio.

AVEVA PRELEVATO AL BANCOMAT

L’area di servizio in cui si è verificato l’episodio – ubicata sulla strada provinciale 142 – si trova a non molta distanza dall’abitazione del giovane il quale, secondo quanto appurato, poco prima di compiere il folle gesto (di cui, al momento, non sono ancora noti i motivi), avrebbe prelevato dei soldi al Bancomat.

TRASPORTATO AL CTO DI TORINO

Soccorso dal 118, il malcapitato è stato inizialmente trasportato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Biella e poi, da lì, a bordo di un elicottero, al Cto di Torino.

VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO

Nell’area di servizio, con i vigili del fuoco, sono accorsi anche i carabinieri del vicino comando stazione dell’Arma, per i rilievi e gli accertamenti di rito: a loro ora il compito di fare piena luce sull’accaduto.