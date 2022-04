Distratto al volante, per poco non investe pedone sulle strisce

Guardate cosa succede in questo video. Un uomo attraversa sulle strisce pedonali. L’automobilista al volante non lo vede e per poco non lo mette sotto. Fortunatamente il pedone ha un guizzo, fa uno scatto all’indietro e riesce ad evitare la peggio. Tuttavia, nel fare quel gesto, cade a terra. Per sua fortuna se la cava solo con un grosso spavento perché, di lì a poco, lo si vede balzare in piedi ed attraversare la carreggiata come se nulla fosse. La macchina che per poco non lo ha investito, tuttavia, se ne è appena andata senza fermarsi per prestare soccorso. La scena però non è sfuggita all’occhio vigile di un veicolo della polizia il quale fa inversione e si lancia sulle tracce del fuggitivo.