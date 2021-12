Discarica con vista sugli orti Al via le bonifiche all’Arrivore

La nuova vita del parco dell’Arrivore ha preso il via nei giorni scorsi con lo sgombero della montagna di pneumatici che da tempo aleggiava davanti all’ingresso degli orti urbani. Un intervento portato a termine da Amiat, con la collaborazione del centro civico di via San Benigno, richiesto dai frequentatori del polmone verde e dai coltivatori, spesso nel mirino causa inciviltà e degrado. Di notte, è cosa nota, la porzione di terreno a fianco delle casette dei coltivatori viene spesso presa di mira dalle prostitute o da qualche balordo.

«Per noi è una bella vittoria – racconta la coordinatrice all’Ambiente della Sei, Giulia Zaccaro -, oltre che una risposta alle persone che ci hanno segnalato il problema». Al fondo di strada dell’Arrivore rimane ancora una zona franca, un piccolo gruppo di gomme che verrà rimosso nei prossimi giorni. E l’occasione è stata propizia per dare il “bentornato” ai contadini. «Abbiamo dato il là al nuovo corso degli orti – racconta il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto -, con l’elezione dei rappresentanti. Siamo sicuri che vigileranno sulla zona».

Tra le buone notizie anche lo sgombero della vecchia cascina di strada Arrivore, mentre la palazzina ex Asl, venduta a Unicredit, resta ancora preda degli occupanti che – anziché diminuire – sono aumentati di numero. Occupando anche il primo piano della struttura, oltre al pian terreno già conquistato. «Alla municipale – continua Lomanto -, abbiamo già chiesto un intervento». Ma lo sgombero non sarà impresa semplice, vuoi per la mancanza di progetti da parte dei privati vuoi per la presenza di minori all’interno del fabbricato.