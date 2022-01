Dopo due fumate nere, oggi si vota per l’elezione del presidente della Repubblica a partire dalle 11:00. Ieri 527 schede bianche (39 preferenze per Sergio Mattarella e altrettante per Paolo Maddalena) e un’apertura al dialogo. Il centrodestra ha presentato la sua rosa di candidati (Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera), non ritenuta però idonea dalle forze di centrosinistra che invocano un nome super partes. Ciò nonostante, segnali di disgelo. Con una richiesta d’incontro, e la proposta di Enrico Letta: “Chiudiamoci in una stanza fino a quando non troviamo una soluzione”.

QUIRINALE, DIRETTA VIDEO DALLE 11:00

ORE 9:30. RENZI SUI NOMI DEL CENTRODESTRA

Ai microfoni di Rai 3, il numero uno di Italia Viva, Matteo Renzi, spiega che “i nomi del centrodestra sono di livello, sono stati compiuti passi in avanti, ma noi non li voteremo”.

ORE 9:15: SALVINI SU CASELLATI

Il leader della Lega ribadisce che “Casellati è la seconda carica dello Stato e non ha bisogno di essere candidata”. Poi aggiunge che “Pera, Moratti e Nordio sono nomi all’altezza”.