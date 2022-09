Diletta, questa volta è vero! Giacomo lo svela con il selfie

Le nozze di Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta Leotta (condividono la mamma) ed ex fidanzato di Eleonora Incardona, sono diventate un’ottima occasione di gossip, perché la conduttrice Dazn non si è presentata come single a Taormina.

Sul suo profilo social ha postato solo foto con lo sposo prima e con i neo sposi dopo. Ma in compenso è spuntata un’altra immagine che sta facendo già il giro del web. Diletta infatti non è tornata in Sicilia da sola, ché al suo fianco c’era Giacomo Cavalli. Proprio lui, il modello bresciano da mesi indicato come suo nuovo amore.

Come sappiamo che erano insieme? Semplice, perché proprio Giacomo sul suo profilo ha postato un’immagine della coppia pronta per la cerimonia. Tra gli invitati, molti personaggi noti, dalla vice campionessa olimpica Rossella Fiamingo (amica del cuore di Diletta) ad Andrea Barzagli e poi Claudio Marchisio con la moglie Roberta, Ma anche l’ex Velina di Striscia la notizia Elena Barolo con il compagno, Alessandro Martorana che ha curato il look dello sposo.

Finora la Leotta si era guardata bene dal postare immagini insieme a Giacomo. Il modello bresciano da diversi mesi a questa parte appare e sparisce abilmente dalla sua vita. C’era subito prime e subito dopo Natale, anche sulle nevi di St. Moritz. Più di recente erano stati fotografati diverse volte insieme a Milano, l’ultima delle quali nel suo appartamento, sempre dai paparazzi di Chi un paio di mesi fa.

Anche quella volta la Leotta e Giacomo avevano studiato un piano per non farsi notare. Sono entrati nel palazzo di lei, in zona Porta Nuova a Milano, separati e molto attenti a non dare nell’occhio, e lo stesso hanno fatto per uscire. Eppure gli obiettivi che erano puntati sul balcone dell’appartamento di Diletta hanno colto nel segno. Diletta si era resa conto dei paparazzi, ma poi si è lasciata andare con giochi di sguardi e amichevoli lanci di bottigliette, anche per combattere l’afa meneghina.

Poi ad agosto la prima foto di vacanza insieme, anche se in gruppo. Erano con Elodie, Andrea Iannone e altri amici in Puglia, per festeggiare il 31esimo compleanno di Diletta. Ora non c’è più motivo per nascondere nulla.