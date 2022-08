Diletta, Monica e tutte le altre: la carica delle miss nel calcio

Il calcio che è appena ripartito alla grande in tv non fa felici solo i tifosi. Perché sono tornate in pole position anche le donne del pallone, le conduttrici che ci faranno compagnia per tutta la stagione. Alcune belle e brave, altre certamente belle ma sul brave sorvoliamo. Abbiamo scelto i volti più rappresentativi, partendo alle tv a pagamento. DAZN avrà certamente mille problemi con i suoi clienti, che puntualmente si sono ripresentati già alla prima giornata. Ma compensa con i suoi volti di punta. Numero uno, se non altro per anzianità di servizio, resta sempre Diletta Leotta che non spopola solo in anticipi e posticipi ma ha rubriche tutte sue. Dalla passata stagione però la squadra si è rafforzata e sono arrivati volti nuovi come quello di Giorgia Rossi che può vantare un piccolo record perché ha lavorato praticamente dappertutto. Dagli inizi a Roma Channel a Sky Sport, da Rai Sport a Mediaset come inviata speciale per “Tiki Taka” passando per Premium Sport fino al ritorno a Mediaset e poi dal 2021 al fianco di Diletta e delle altre. A Sky Sport però sanno bene come rispondere. In mezzo al mucchio delle conduttrici peschiamo due nomi. Quello di Giorgia Cenni che da questa stagione è anche al timone della “Casa dello Sport day” con tutti i temi del match delle 12.30 la domenica. Ma anche Federica Masolin, prestata dalla Formula 1 per gli anticipi del venerdì sera o nei posticipi del lunedì nella “Casa dello Sport night”. A Mediaset invece la vera padrona di casa, con Pressing e Coppa Italia, è Monica Bertini. Alcuni mesi fa il suo nome era stato accostato a Piero Ausilio, un gossip però mai dimostrato. E da poco è arrivata anche Marialuisa Jacobelli che nella passata stagione era a DAZN e ora fa l’inviata proprio a “Pressing”. La Serie B su Helbiz Live invece ha il volto di Chiara Giuffrida, 25enne catanese (come la Leotta) e già vista in passato a Sportitalia e “Tiki Taka”, passando pure per Miss Italia: hanno scelto lei al posto dell’ex Miss Italia Carolina Stramare, una promozione non da poco. Da Sportitalia era stata anche lanciata Jolanda De Rienzo che dopo essere diventata mamma nel giugno 2021 è tornata come volto del calcio su Eleven Sports.