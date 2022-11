Diletta Leotta vola da Karius per festeggiare Halloween

C’è sempre una buona occasione per festeggiare è Diletta Leotta lo sa. Così per Halloween si è regalata Londra, postando su Instagram una foto per anticipare il party ovviamente come al solito cliccatissima. Una festa con gli amici, ma anche Loris Karius, la sua nuova fiamma. Magari è andata meglio rispetto a quindici giorni fa, quando lei stessa aveva raccontato di aver mobilitato tutto il servizio di sicurezza dell’aeroporto denunciando la scomparsa della sua borsa. Poi però si era ricordata di averla dimenticata probabilmente in bagno, l’ha ritrovata ed è scappata da un’uscita secondaria. Questa volta non ne ha avuto bisogno, perché ormai nella capitale inglese è di casa e sa come muoversi. Ha sfoggiato un completo nero e molto attillato, che come al solito ha fatto il pieno di “like” e di complimenti. Ma lei è volata a Londra non solo per cambiare aria. Piuttosto, vedere il suo nuovo amore sperando nella clemenza dei paparazzi.

La conferma, dopo lo scoop di “Gente”, era arrivata con “Chi” della scorsa settimana. La nuova passione della conduttrice Dazn ha un nome e un volto, quelli di Loris Karius. Proprio l’ex portiere del Liverpool entrato nella storia della Champions League dalla porta sbagliata.

Le immagini mostravano il calciatore che, sperando di non essere notato dai paparazzi, entrava di notte nel lussuoso condominio milanese dove abita Diletta Leotta. Karius aveva con sé una valigia, segno che ha pensato di fermarsi almeno un paio di giorni.

Un colpo di fulmine scoppiato durante l’ultima trasferta lavorativa della Leotta nella capitale inglese, anche se non si capisce che fine abbia fatto Giacomo Cavalli, il modello che Diletta ha frequentato per circa un anno e che solo qualche settimana fa aveva portato con sé al matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola. Loris Karius, un profilo Instagram da 1,8 milioni di follower sul quale mostra il suo fisico scolpito e diverse fidanzate bellissime. L’ultima è stata la modella tedesca Sophia Thomalia, dalle quale al momento si sono perse le tracce. Da questa stagione è al Newcastle sempre in Premier League, ma consolarsi con la Leotta è un bel premio.