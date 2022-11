Diletta Leotta, relax a Miami assieme al fidanzato Karius

Diletta Leotta è stata di parola. Qualche giorno fa, intervistata da “La Gazzetta” aveva anticipato che, complice la lunga pausa della Serie A, si sarebbe regalata un viaggetto. E in effetti così ha fatto, volando dall’altra parte del mondo perché al momento è a Miami e in compagnia del suo nuovo amore, Loris Karius. Lo confermano alcune immagini che i due hanno postato su Instagram. La conduttrice stesa sul lettino che si gode la tintarella insieme al portiere tedesco, con i paparazzi che non hanno perso l’occasione. Lei posta uno scatto sexy in bikini e scrive “Holiday”, lui invece si limita a un’immagine in spiaggia con lo sfondo dell’Oceano, ma ormai è fatta. Diletta e Loris hanno conquistato anche la stampa inglese. Dopo essere sorpresi dal settimanale “Chi” mentre entravano nello stesso portone, la settimana scorsa è stato il “Sun” a pubblicare le prime foto della coppia mano nella mano mentre passeggiano a Milano. Entrambi in total black con giubbotto di pelle e occhiali da sole, non hanno più motivo per nascondersi ora che la loro storia è stata sdoganata anche se nessuno dei due per ora ha voluto commentare.

Lei ormai anche a Londra è di casa e sa come muoversi. Di recente per Halloween ha sfoggiato un completo nero e molto attillato, che come al solito ha fatto il pieno di “like” e di complimenti. E nella capitale inglese, volata per lavoro ha trovato anche l’amore. Proprio l’ex portiere del Liverpool entrato nella storia della Champions League dalla porta sbagliata. Le immagini di “Chi” un paio di settimane fa mostravano il calciatore che, sperando di non essere notato dai paparazzi, entrava di notte nel lussuoso condominio milanese dove abita Diletta Leotta. Karius aveva con sé una valigia, segno che ha pensato di fermarsi almeno un paio di giorni.

Un colpo di fulmine che cancella Giacomo Cavalli, il modello che Diletta ha frequentato per circa un anno e che solo qualche settimana fa aveva portato con sé al matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola. Loris Karius ha un passato con diverse fidanzate bellissime (l’ultima, la modella tedesca Sophia Thomalia). E ora c’è Diletta.