Diletta Leotta porta Karius al party natalizio della tv

Mai così serena e mai così orgogliosa di farlo vedere a tutti. Da qualche settimana per Diletta Leotta è cominciata una fase nuova della vita e il merito è tutto di Loris Karius, il portiere tedesco che oggi gioca nel Newcastle ma soprattutto il suo nuovo amore. Il primo selfie di coppia, dopo che già a paparazzi di “Chi” avevano immortalato più volte i loro appuntamenti, è arrivato in fretta. Così come in fretta è arrivata la prima vera vacanza insieme, sotto il sole di Miami appena i campionati sono stati stoppati per lasciare spazio ai Mondiali. E ora Diletta ha fatto un altro gesto importante.

Perché un paio di sere fa Dazn ha organizzato la cena e la festa di Natale con i suoi dirigenti e dipendenti, a cominciare dai volti più popolari. La Leotta si è presentata con un elegante vestito nero, aperto nei punti giusti per mettere in mostra il suo generoso décolleté. E con lei c’era anche Karius, l’occasione buona per farlo conoscere al resto dei colleghi anche perché ormai la storia è stata sdoganata da tempo.

Non c’è più nessun motivo per nascondersi e nemmeno per negare l’evidenza. E in effetti questa è stata solo l’ultima delle presentazioni ufficiali. Perché qualche settimana fa Karius aveva conosciuto a Milano anche Ofelia, la madre della sua nuova fidanzata, e alcuni amici della presentatrice siciliana di due anni più grande. Poi, al ritorno dalla Florida, Diletta e Loris erano volati nel Baden-Württemberg, regione della Germania sud-occidentale da cui lui proviene. Le sue origini sono a Biberach an der Riss (città gemellata con Asti dal 1982) e così Karius l’ha portata nel suo mondo. Ha conosciuto la famiglia, ha pedalato lungo le rive del fiume locale, ha visitato i mercatini di Natale .

Per vivere il loro amore, i due hanno anche liquidato i rispettivi partner, casualmente due modelli. Lei ha detto addio a Giacomo Cavalli, che ha frequentato per circa un anno senza mai in realtà ufficializzare il legame anche se era stato invitato pure al matrimonio di Mirko Manola, il fratello di Diletta. E Loris ha fatto lo stesso con l’influencer Janine Wiggert.