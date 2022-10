Diletta-Karius, colpo di fulmine: lui è già volato a Milano da lei…

Qualcuno tra i Vip nostrani riesce a tenere perfettamente separata la vita privata da quella pubblica e chi invece, come Diletta Leotta, nonostante i molti tentativi non trova pace. E in effetti sono bastati pochi giorni per stabilire che le voci sulla sua svolta sentimentale sembrano trovare riscontri. La prima bomba era stata sganciata dal settimanale “Gente”, ma ora è “Chi” a preparare la pistola fumante. Nel numero in edicola da ieri ottobre la rivista diretta da Alfonso Signorini dedica ampio spazio alla nuova passione della conduttrice di Dazn che ha un nome e un volto, quelli di Loris Karius.

Già, proprio l’ex portiere del Liverpool entrato nella storia della Champions League dalla porta sbagliata. Quello che la rivista ribattezza come «vichingo biondo» (anche se in realtà è tedesco) è lo stesso che sperando di non essere notato dai paparazzi entra di notte nel lussuoso condominio milanese dove abita Diletta Leotta.

Karius aveva con sé una valigia, segno che ha pensato di fermarsi almeno un paio di giorni. E come racconta Chi, «la conduttrice di Dazn e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra». Tra i due, quindi, sarebbe stato un colpo di fulmine scoppiato durante l’ultima trasferta lavorativa della Leotta nella capitale inglese. In tutto questo però ci sfugge che fine abbia fatto Giacomo Cavalli, il modello che Diletta ha frequentato per circa un anno e che solo qualche settimana fa aveva portato con sé al matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola. Un selfie insieme che sembrava rivelatore ma poi ora frequenta un altro.

Loris Karius, un profilo Instagram da 1,8 milioni di follower sul quale mostra il suo fisico scolpito e diverse fidanzate bellissime. L’ultima è stata la modella tedesca Sophia Thomalia, dalle quale al momento si sono perse le tracce. Così come si sono perse quelle del portiere tedesco in campo. Dopo la sciagurata finale di Champions League del 2018, di fatto regalata al Real Madrid, ha girato mezza Europa fallendo ovunque. Da questa stagione è al Newcastle sempre in Premier League, ma consolarsi con la Leotta è un bel premio.