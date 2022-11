Diletta-Karius al sole di Miami per una vacanza di passione…

La lunga pausa di tutti i campionati sta scatenando calciatori e compagne, che non sono per forza tutte wags. Quindi vacanza fuori stagione per molti, anche quelli come Diletta Leotta e Loris Karius che stanno cominciando a frequentarsi.

La coppia è volata a Miami per concedersi un pieno di sole e non casualmente ad attenderli c’erano anche i fotografi di “Chi”. Così tra baci focosi, abbracci che sembrano non finire mai e tintarella d’ordinanza, la vacanza sta passando veloce ma soprattutto conferma tutti le voci delle ultime settimane.

«Fortuna che Diletta aveva studiato inglese in modo intensivo nell’ultimo anno, le è servito anche in amore. Ora ci chiediamo: quanto durerà questa volta? E, soprattutto, Karius saprà trovare la formula magica per non far scappare Diletta? Domande che si inseguono sotto gli ombrelli di questo autunno piovoso, mentre i campionati di calcio sono fermi per i Mondiali», scrive il settimanale “Chi”.

Una domanda per ora senza risposte, ci limitiamo ai fatti e prendiamo atto che il portiere tedesco, oggi con la maglia del Newcastle in Premier League, è il secondo calciatore nella vita della Leotta. Molti non lo ricordano ma nel 2008, quando ancora viveva a Catania e non aveva cominciato la sua carriera televisiva (ma collaborava con Antenna Sicilia), aveva frequentato Michele Paolucci, attaccante di scuola Juventus che in quella stagione era andato in prestito proprio in Sicilia.

Diletta e Loris hanno conquistato anche la stampa inglese. Lei ormai anche a Londra è di casa e sa come muoversi. Di recente per Halloween ha sfoggiato un completo nero e molto attillato, che come al solito ha fatto il pieno di “like” e di complimenti. E nella capitale inglese, volata per lavoro ha trovato anche l’amore.

Un colpo di fulmine che cancella Giacomo Cavalli, il modello che Diletta ha frequentato per circa un anno e che solo qualche settimana fa aveva portato con sé al matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola.