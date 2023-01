Diletta-Karius, 2023 da sogno: il loro amore va a gonfie vele

Da poco tempo Diletta Leotta e Loris Karius hanno ufficializzato la loro relazione, perché nascondersi non valeva la pena. Ma ora c’è di più, perché i due sono pronti a mostrarsi al mondo e finalmente hanno fatto una cosa mai successa prima. Il portiere tedesco in forza al Newcastle è infatti volato a Milano per trascorrere Capodanno con la sua nuova fidanzata. E così la coppia sui social si è mostrata raggiante durante il cenone organizzato da lei, ma in effetti già durante i giorni di Natale, la conduttrice siciliana di Dazn aveva fatto conoscere il nuovo fidanzato alla sua famiglia. Nel giorno di Santo Stefano l’estremo difensore dei Magpies aveva raggiunto la Sicilia per le presentazioni ufficiali. E ora, con questa immagine per cominciare bene l’anno, fanno capire di avere intenzioni molto serie.

Un messaggio che Diletta manda anche alla sua famiglia, in particolare a mamma Ofelia. Perché di recente si era sfogata denunciando il suo disagio, in realtà apparente, nel vivere certe situazioni. La storia che il suo nome venga accostato a quello di altri uomini e meno spesso al suo successo professionale alla Leotta. Come non le tornano le ingerenze nella sua vita sentimentale: «Sono una passionale – ha detto Diletta – voglio sentirmi libera, a 31 anni, di lanciarmi nelle relazioni che desidero. Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando».

Invece ogni volta sua mamma la invita alla cautela. Ma lei ha bisogno di sentirsi viva e provare il brivido sulla sua pelle: «Continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano, ma io non sento nessuno: prima di fermarmi ci devo sbattere la testa». Ad ogni modo, adesso Diletta ha trovato la sua serenità tra le braccia del portiere, chissà che non sia la volta buona per costruire qualcosa di veramente importante.

Per vivere il loro amore, i due hanno anche liquidato i rispettivi partner. Lei ha detto addio a Giacomo Cavalli, che ha frequentato per circa un anno senza mai in realtà ufficializzare il legame. E Loris ha fatto lo stesso con l’influencer e modella tedesca Janine Wiggert.