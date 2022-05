Diletta e il modello Cavalli beccati per le vie di Milano

Essere Diletta Leotta significa anche divertirsi a leggere quello che scrivono di lei e poi scombinare le carte a piacere. Un paio di mesi fa molti media, non solo quelli di settore, erano sicuri che la sua storia con Giacomo Cavalli, l’affascinante modello bresciano frequentato da prima di Natale fosse finita. E lei che fa? Come al solito non commenta perché riesce sempre perfettamente a separare il privato dal pubblico e poi quando nessuno se l’aspettava si fa rivedere. Non da solo, ma proprio al fianco di Giacomo, come mostrano le immagini pubblicate questa settimana su “Diva e Donna”. A occhio non sembrano due che si sono detti addio e nemmeno due che si sono incontrati per caso in una via di Milano. Quindi meglio non fare troppe storie e prendere solo atto del fatto che Cavalli fa ancora parte della sua vita. La rottura con Can Yaman a “Verissimo” l’aveva raccontata così: «Con lui era stato un colpo di fulmine – aveva spiegato Diletta -. Due ragazzi di trent’anni che si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e molto bello, ma anche molto difficile fare i conti con la fama di entrambi». Una difficoltà che alla fine li ha portati a prendere strade diverse. Poi però sulla sua strada ha incontrato Giacomo, 28enne bresciano che dopo il diploma si è trasferito a Milano per studiare si è così laureato in Economia Aziendale. Una grande passione fin da giovanissimo per lo sport, in particolare vela (è stato vice campione del mondo juniores e diverse vittorie in Coppa del mondo) e surf, ma anche un lavoro inatteso nella moda. Poteva gareggiare per l’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016, si è ritrovato sulle passerelle.

Un talent scout lo ha notato in aeroporto scambiandolo per Simon Nessman, noto modello Armani. Lui aveva lasciato perdere, ma quando si sono risentiti è decollata la carriera che lo ha portato a prestare il suo volto e il suo corpo a marchi come Dolce & Gabbana e EA7.