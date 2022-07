Diletta, Ambra, Anna e Ilary: la “dura” estate delle single

C’è un filo rosso che unisce alcune bellezze della nostra televisione e del mondo dello spettacolo ora che l’estate è sempre più nel vivo. Sono incredibilmente belle, desiderate, affascinanti, ma anche desolatamente single o almeno molto indecise.

Prendete Diletta Leotta e il suo (presunto) nuovo fidanzato Giacomo Cavalli che non perdono occasione per farsi vedere insieme anche se in realtà vorrebbero non farlo. Anche questa volta avevano studiato un piano per non farsi notare. Sono entrati nel palazzo di lei, in zona Porta Nuova a Milano, separati e molto attenti a non dare nell’occhio, e lo stesso hanno fatto per uscire. Eppure gli obiettivi che erano puntati sul balcone dell’appartamento di Diletta hanno colto nel segno e le immagini su “Chi” raccontano la loro complicità. Ma non c’è un bacio e allora la dobbiamo considerare quanto meno in trattative.

Non lo è più invece Paola Di Benedetto che dopo l’addio a Federico Rossi sembrava aver ritrovato l’amore con un altro cantante. Eppure la storia con Rkomi è durata giusto il tempo di meritarsi qualche copertina sulle riviste di gossip e molti articoli sui siti specializzati. Un amore mai decollato, mentre è un amore finito quello tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Lei che quest’anno si è fatta molto i fatti degli altri, per mestiere conducendo “Scene da un mat rimon io” su Canale 5, quel passo non riesce davvero a farlo. Con Gigi D’Alessio non ci è andata mai veramente vicina. Con Livio forse di più ma adesso balla ci nuovo da sola.

Come sola è dallo scorso settembre anche Ambra Angiolini. La fine della storia con Massimiliano Allegri le ha lasciato scorie pesanti e così ha pensato più a concentrarsi su se stessa e sui due figli, perché l’amore non merita perdite di tempo. Da tempo invece è sola e all’apparenza anche molto felice, Cristina Buccino che sta svernando a Formentera. L’abbiamo lasciata per ultima, ma è l’emblema delle neo single: Ilary Blasi ufficialmente non ha più nessun amore nella sua vita, anche se dopo la separazione da Francesco Totti le sono stati attribuiti più flirt. Quanto durerà? Forse l momento non lo sa nemmeno lei.