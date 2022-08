Diletta allo scoperto con Cavalli? Sui social la prima foto assieme

In vacanza come amici, ma ormai non ci crede più nessuno. Perché per la prima volta Diletta Leotta pubblicando su Instagram alcune foto dalla Puglia, dove è in vacanza, ha ritratto anche l’allegra compagnia che la circonda. C’è Elodie, che ormai è diventata inseparabile, e c’è Andrea Iannone che da poco ha cominciato a frequentarle. Ma soprattutto c’è Giacomo Cavalli, che da mesi è indicato come suo nuovo fidanzato.

In assoluto, è la prima volta che i due si mostrano insieme, felici e sorridenti, sui social anche se sono in pubblico e in mezzo ad altra gente. Era già successo un paio di mesi fa, quando Diletta e Giacomo erano partiti entrambi per le Baleari, destinazione Formentera. In realtà allora avevano fatto di tutto apparentemente per non farsi notare anche se era stata missione inutile, almeno per i paparazzi di “Chi”. Avevano scelto di arrivare separati, anche se poi sull’aereo erano saliti e hanno viaggiato insieme.

Ma finora la conduttrice Dazn si era guardata bene dal postare immagini insieme a Giacomo. Il modello bresciano da diversi mesi a questa parte appare e scompare abilmente dalla sua vita. C’era subito prima e subito dopo Natale, anche sulle nevi di St. Moritz.

Più di recente erano stati fotografati diverse volte insieme a Milano, l’ultima delle quali nel suo appartamento, sempre dai paparazzi di “Chi”. Anche quella volta la Leotta e Giacomo avevano studiato un piano per non farsi notare. Sono entrati nel palazzo di lei, in zona Porta Nuova a Milano, separati e molto attenti a non dare nell’occhio, e lo stesso hanno fatto per uscire. Eppure gli obiettivi che erano puntati sul balcone dell’appartamento di Diletta hanno colto nel segno.

Diletta si era resa conto dei paparazzi, ma poi si è lasciata andare con giochi di sguardi e amichevoli lanci di bottigliette, anche per combattere l’afa meneghina. Quello che il settimanale non aveva potuto mostrare sono i baci della coppia, perché non ce ne sono stati di visibili al pubblico. Come raccontava la rivista, dopo i fasti dello scorso anno con Can Yaman, lei è diventata molto più attenta e si muove con circospezione. Con Cavalli si sta frequentando da mesi e quando possono si incontrano e succede. Vedremo tra poco, quando il 16 agosto Diletta festeggerà il compleanno molto probabilmente nella sua Catania.