Difesa, mediana, trequarti: così “Stachanov” Lukic è diventato un punto fisso

“Stakanov” Sasa Lukic. Se il giudice sportivo non lo avesse appiedato per un turno un paio di giornate fa, il centrocampista serbo sarebbe in cima ai calciatori della rosa granata che in questa stagione sono stati più utilizzati da Ivan Juric. Più di lui ha giocato solo Vanja Milinkovic Savic. Compagni di nazionale – voleranno assieme al mondiale del Qatar 2022 – e amici fraterni, tra i due calciatori della rosa granata c’è una differenza di 156 minuti. Il portiere è il calciatore più utilizzato da inizio campionato con 2317 minuti. Alle sue spalle c’è il 25enne Sasa con 2159 minuti giocati fin qui. Alle sue spalle c’è l’altro pilastro della formazione del Toro 2021/2022, ovvero Gleison Bremer che finora ha collezionato 2137 minuti. Lukic è di fatto il “giocatore di movimento” più utilizzato della rosa. Un grande attestato di stima per il ragazzo di Sabac. Un talento che con l’arrivo di Ivan Juric in panchina ha fatto il definitivo salto di qualità. Lo scorso anno Lukic aveva deciso deciso che avrebbe indossato la pesantissima maglia numero 10, ebbene oggi tra trequarti, mediana e difesa è giocatore a tutto campo. Approdato giovanissimo al Toro nell’estate del 2016, Sasa Lukic è ormai uno dei veterani del Toro pur avendo solo 25 anni. Dicevamo, grazie a Juric – lo ha anche schierato in difesa per quanto crede in Sasa -, è arrivato il definitivo salto di qualità per un calciatore che fa della grande corsa – è primo nella speciale classifica dei corridori granata per chilometri percorsi – e delle qualità tecniche i suoi punti di forza. Venerdì sera all’Allianz Stadium, in compartecipazione con l’inseparabile Rolando Mandragora (squalificato per un turno col Cagliari), ha dominato l’asset del centrocampo granata, tenendo sotto schiaffo sia i centrocampisti sia i difensori della squadra di Allegri. «Un derby giocato da Toro – ha scritto sui social il serbo -, in gran parte dominato e credo che tutto l’ambiente granata possa essere orgoglioso di noi».