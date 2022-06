Difende il fidanzato, pestata: «C’è l’identikit, prendeteli»

L’insulto era per il fidanzato. Ma ha risposto lei e si è presa un pugno dritto sul naso: ora Ilenia, 21 anni a settembre, è piena di fratture sul viso e non riesce ad aprire bene l’occhio sinistro.

Adesso vuole raccontare cosa le è successo alla discoteca White Moon di corso Sebastopoli: insieme al suo ragazzo ha disegnato un identikit per descrivere i suoi aggressori, pubblicato anche sui social network. Ma il padre non cerca vendetta: «L’importante è che queste cose non capitino più – stringe i pugni Vincenzo Cirillo – I ragazzi devono andare in discoteca per divertirsi, non per essere picchiati».

L’aggressione a sua figlia è successa nella notte fra mercoledì e giovedì, intorno alle 3: «Era una serata importante perché cantava Lazza, un rapper famoso – ripercorre Ilenia, che abita ad Almese e lavora in un’azienda di pulizie insieme ai genitori – Alla fine avevo bisogno di andare in bagno e mi sono fatta accompagnare da Tristal, il mio ragazzo».

I due entrano insieme nei servizi igienici: «Fuori c’era un gran viavai di maschi ma nessuno diceva nulla. Così Tristal è entrato con me fino dentro».

Dentro c’erano tre ragazzi: «Ci hanno squadrati e offesi: al mio fidanzato hanno detto che “ciuccia i c…”. Io ho risposto a tono e hanno iniziato a insultare pure me».

Poi due sono usciti e ne è rimasto uno solo: «All’improvviso, senza dire niente, mi ha sferrato sto pugno dritto sul naso. Io sono finita a terra e lui è scappato, col mio ragazzo che gli correva dietro. Ma non è riuscito a raggiungerlo».

Ilenia è poi riuscita a rialzarsi, una maschera di sangue e l’occhio sinistro chiuso: «Mi hanno portata fuori, dove c’era già l’ambulanza per portarmi al Cto. Forse era già per qualcun altro: in ospedale ho incontrato altri due ragazzi col naso rotto. Io mi ritengo fortunata: giovedì ero già a casa con una prognosi di dieci giorni».

Subito dopo le dimissioni, la ventenne è andata dai carabinieri di Borgo San Secondo per sporgere denuncia. Poi ha buttato giù una sorta di identikit del suo aggressore e degli altri due ragazzi, disegnato dal fidanzato: «Uno non me lo ricordo e lo ha ricostruito Tristal. Un altro era alto 1 metro e 80, biondo e abbronzato: ricordo soprattutto le ali da angelo tatuate sul collo e due guantoni da boxe sul braccio. Quello che mi ha picchiata era più basso, robusto, con gli occhiali, la barba e i capelli scuri».

Queste descrizioni sono finite anche sui social network insieme alle foto del volto tumefatto di Ilenia. Lei assicura che quest’aggressione non la terrà lontana dai locali: «Non ho mai avuto paura e neanche adesso. Non voglio limitarmi: al massimo selezionerò meglio la discoteca dove andare a far serata. Purtroppo potevo aspettarmelo».

Cosa intendi? «Dico che la gente è fatta male, soprattutto quando c’è di mezzo l’alcol e chissà cos’altro. Purtroppo la violenza c’è sempre stata e io sono una delle tante a subirla. Forse sarebbe ora che non succedesse più».