DiCaprio pazzo di Gigi Hadid: «Così Leo la sta inseguendo»

Da sempre è uno degli scapoli di Hollywood più ambiti, anche perché la parola matrimonio proprio non la conosce anche adesso che ha 47 anni. Ma mai come nelle ultime settimane Leonardo DiCaprio è rimasto sulla bocca di tutti per le sue frequentazioni, perché è passato velocemente da Camila Morrone a Maria Beregova e ora a Gigi Hadid, una delle top model più belle e desiderate al mondo.

Tocca fare un po’ di ordine però, perché altrimenti si capisce poco. Dal 2018 Leo faceva coppia con la modella Camila Morrone, 20 anni meno di lui. L’ultima volta che sono stati avvistati insieme è stato ad inizio luglio sulle spiagge di Malibù e poi più nulla. Secondo i media americani è arrivata la rottura, confermata anche dal “Sun”. Un paio di settimane fa DiCaprio era in vacanza a St. Tropez, ma non da solo. Insieme a lui, la la 22enne modella Maria Beregova che di recente si è separata dal marito, Ahmed Masoud Abdelhafid che gestisce un impero immobiliare e della moda a Monaco. E così molti hanno pensato ad una nuova passione. Adesso però spunta fuori un’altra bellezza mozzafiato. Secondo quanto riferito da diverse fonti al magazine “People” infatti tra l’attore e la top model (che ha 20 anni meno di lui) ci sarebbe una frequentazione. Non è ancora chiaro quando sia profonda la conoscenza, ma negli ultimi tempi, dopo la fine della storia d’amore con Camila Morrone, Leonardo frequenta spesso New York, proprio dove Gigi Hadid vive con la figlia Khai. E così una fonte anonima ha spifferato:

«Si stanno conoscendo, sì Leo sta decisamente inseguendo Gigi». Sicuramente una coppia da copertina anche se loro per ora hanno fatto molta attenzione a non farsi mai immortalare in luoghi pubblici e dare così in pasto la storia alle riviste.

C’è un particolare che molti hanno notato e nessuno ha smentito: tutte le donne fidanzate con DiCaprio sono state scaricate dopo aver compiuto 25 anni, come Gisele Bundchen, Bar Refaeli e Blake Lively. Per la Hadid, che ha due anni in più, è pronto a fare un’eccezione? Ce lo dirà il tempo.